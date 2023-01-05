«Андретти» и General Motors объявили о совместном проекте для прихода в Формулу-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти объединил усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Королевские гонки». Об этом информирует пресс-служба команды «Андретти».
Фото: https://twitter.com/FollowAndretti
Сообщается, что гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».
Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки». Андретти заявили, что не боятся трудностей и будут продолжать предпринимать попытки, чтобы попасть в Формулу-1. Сейчас в чемпионате мира выступает 10 команд.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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