«Андретти» и General Motors объявили о совместном проекте для прихода в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти объединил усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Королевские гонки». Об этом информирует пресс-служба команды «Андретти».

Фото: https://twitter.com/FollowAndretti

Сообщается, что гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».

Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки». Андретти заявили, что не боятся трудностей и будут продолжать предпринимать попытки, чтобы попасть в Формулу-1. Сейчас в чемпионате мира выступает 10 команд.

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