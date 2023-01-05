Формула-1 отреагировала на проект «Андретти» и General Motors с целью прихода в чемпионат

В Формуле-1 прокомментировали намерение Майкла Андретти объединить усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в чемпионат.

«В настоящий момент наблюдается большой интерес к Формуле-1 и продолжается ряд переговоров, которые не так заметны, как другие. Мы все хотим, чтобы чемпионат оставался стабильным и пользующимся доверием. Любая заявка нового участника будет оцениваться по критериям, соответствующим этим целям всеми заинтересованными сторонами. Любой запрос нового участника требует согласия как Формулы-1, так и ФИА», — приводит заявление Формулы-1 Autosport.

Сейчас в Формуле-1 выступает 10 команд.

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