Назван вероятный кандидат на пост технического директора «Феррари»

Специалист Энрико Кардиле, ответственный в «Феррари» за работу шасси, с высокой долей вероятности может стать новым техническим директором команды. Об этом информирует PlanetF1 со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что Кардиле работает с «Феррари» с 2005 года и хорошо знаком с её структурой, что станет существенным плюсом в его назначении на пост технического директора.

Напомним, в прошлом году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. На такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл».

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