Организаторы «Дакара» изменили маршрут из-за погодных условий

Из-за погодных условий, препятствующих установке бивуака, этапы 7 и 8 ралли-марафона «Дакар» были преобразованы в марафонский режим. Об этом информирует пресс-служба соревнований. В первоначальный маршрут были внесены изменения с сокращением дистанций.

Длина спецучастка седьмого этапа, который состоится завтра, 7 января, составит 333 километра. Восьмой этап, который пройдёт в воскресенье, 8 января, будет проходить в обратном направлении. Длина дистанции будет сокращена на 128 километров.



Напомним, ранее сообщалось, что французский гонщик Стефан Петерансель («Ауди») попал в аварию на 212-м км в ходе прохождения шестого этапа «Дакара». Его штурман Эдуард Буланже в результате удара получил травму спины.