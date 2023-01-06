Лусиано Бенавидес стал победителем шестого этапа «Дакара» среди мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-марафона «Дакар» — 2023. Победу по его итогам добыл аргентинец Лусиано Бенавидес. Второй результат продемонстрировал американец Скайлер Хоус. Замкнул тройку сильнейших представитель Австралии Тоби Прайс.
«Дакар»-2023. Мотоциклы. Шестой этап:
1. Лусиано Бенавидес («Хускварна») – 3:14.38.
2. Скайлер Хоус («Хускварна») +0.56.
3. Тоби Прайс (КТМ) +2.20.
4. Хоан Барреда Борт («Хонда») +2.29.
5. Кевин Бенавидес (KTM) +2.41.
Общий зачёт после шести этапов:
1. Скайлер Хоус («Хускварна») 26:31.52.
2. Тоби Прайс (KTM) +3.31.
3. Кевин Бенавидес (KTM) +7.01.
4. Хоан Барреда Борт («Хонда») +10.57.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +12.20.
6. Пабло Кинтанилья («Хонда») +12.22.
7. Мэйсон Кляйн (KTM) +12.46.
8. Дэниел Сандерс («ГасГас») +19.54.
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