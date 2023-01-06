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Нассер Аль-Аттия извинился перед ФИА за свои резкие слова про «убийство гонки»

Нассер Аль-Аттия извинился перед ФИА за свои резкие слова про «убийство гонки»
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Лидер общего зачёта «Дакара» в классе легковых автомобилей, гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия извинился перед Международной автомобильной федерацией за своё недавнее заявление. Аль-Аттии не понравилось, что комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам приняла решение об изменении баланса производительности прототипов на ралли «Дакар» перед пятым этапом гонки. Напомним, комиссия позволила обладателям машин с гибридными установками поднять мощность двигателей приблизительно на 11 лошадиных сил.

«Спасибо, что убили гонку!» — писал недавно катарский гонщик.

«Сгоряча я резко отреагировал на решение ФИА. Я предпочитаю честно защищать свой титул, и в первый момент такое решение показалось мне несправедливым. Теперь я лучше разобрался в ситуации и хотел бы извиниться за свой предыдущий пост», — написал Аль-Аттия у себя в социальных сетях.

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