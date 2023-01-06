Мартин ван ден Бринк вышел в лидеры общего зачёта «Дакара» в классе грузовиков после 6 СУ

В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2023. В классе грузовых машин победителем по его итогам стал голландец Митчел ван ден Бринк. Второе место занял ещё один голландский гонщик Янус ван Кастерен. Топ-3 замкнул представитель Чехии Мартин Мацик.



Вчерашний лидер общего зачёта Алеш Лопрайс пришёл к финишу на предварительном шестом месте, пропустив вперёд в генеральной классификации Мартина ван ден Бринка.



«Дакар»-2023. Грузовики. Шестой этап. Предварительные результаты:



1. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) 3:46.58.

2. Янус ван Кастерен (Iveco) +0.35.

3. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +2.30.

4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +10.41.

5. Кес Колен (Iveco) +24.51.

6. Алеш Лопрайс (Praga) +26.40.



Предварительный общий зачёт после шести этапов:



1. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) 28:43.27.

2. Алеш Лопрайс (Praga) +0.37.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +26.30.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +30.27.

5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +1:52.01.