Мартин ван ден Бринк вышел в лидеры общего зачёта «Дакара» в классе грузовиков после 6 СУ

В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2023. В классе грузовых машин победителем по его итогам стал голландец Митчел ван ден Бринк. Второе место занял ещё один голландский гонщик Янус ван Кастерен. Топ-3 замкнул представитель Чехии Мартин Мацик.
Вчерашний лидер общего зачёта Алеш Лопрайс пришёл к финишу на предварительном шестом месте, пропустив вперёд в генеральной классификации Мартина ван ден Бринка.
«Дакар»-2023. Грузовики. Шестой этап. Предварительные результаты:
1. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) 3:46.58.
2. Янус ван Кастерен (Iveco) +0.35.
3. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +2.30.
4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +10.41.
5. Кес Колен (Iveco) +24.51.
6. Алеш Лопрайс (Praga) +26.40.
Предварительный общий зачёт после шести этапов:
1. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) 28:43.27.
2. Алеш Лопрайс (Praga) +0.37.
3. Янус ван Кастерен (Iveco) +26.30.
4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +30.27.
5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +1:52.01.
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