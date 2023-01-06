Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин ван ден Бринк вышел в лидеры общего зачёта «Дакара» в классе грузовиков после 6 СУ

Мартин ван ден Бринк вышел в лидеры общего зачёта «Дакара» в классе грузовиков после 6 СУ
Комментарии

В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2023. В классе грузовых машин победителем по его итогам стал голландец Митчел ван ден Бринк. Второе место занял ещё один голландский гонщик Янус ван Кастерен. Топ-3 замкнул представитель Чехии Мартин Мацик.

Вчерашний лидер общего зачёта Алеш Лопрайс пришёл к финишу на предварительном шестом месте, пропустив вперёд в генеральной классификации Мартина ван ден Бринка.

«Дакар»-2023. Грузовики. Шестой этап. Предварительные результаты:

1. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) 3:46.58.
2. Янус ван Кастерен (Iveco) +0.35.
3. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +2.30.
4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +10.41.
5. Кес Колен (Iveco) +24.51.
6. Алеш Лопрайс (Praga) +26.40.

Предварительный общий зачёт после шести этапов:

1. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) 28:43.27.
2. Алеш Лопрайс (Praga) +0.37.
3. Янус ван Кастерен (Iveco) +26.30.
4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +30.27.
5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +1:52.01.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023