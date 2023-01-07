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Кузьмич рассказал о перевороте на седьмом спецучастке «Дакара»-2023

Кузьмич рассказал о перевороте на седьмом спецучастке «Дакара»-2023
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Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал историю о перевороте их с пилотом Ясиром Сейданом машины на седьмом спецучастке «Дакара»-2023, состоявшемся 6 января.

«Стартовали мы неплохо, но внутри головы пилота было странное решение о том, что нужно куда-то вломиться. Хотя до старта мы всё обсудили, что мы и так едем хорошо, хорошо читаем дюны и едем в своём темпе.

Со старта он начал очень сильно атаковать. В итоге в комплексе длинный лиазон, плохой завтрак и недосып, плюс желание выиграть спецучасток. В комплексе на 22-м километре мы перевернулись. Благо в песках, на спуске с небольшой дюны. Всё прошло гладенько и мягко, только лопнуло лобовое стекло, всё осталось целым в машине. Остановились на левом боку, но нас сразу поставили на колёса при помощи зрителей, и много времени мы не потеряли», — сказал Кузьмич у себя в соцсетях.

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