Алексей Кузьмич высказался о влиянии отсутствия «КАМАЗ-мастер» на грузовой зачёт «Дакара»

Российский штурман Алексей Кузьмич высказался о влиянии отсутствия команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»-2023.
«Что до «КАМАЗа», то это плохо, что ребят здесь нет, потому что сейчас грузовой зачёт такой немного на расслабоне. Постоянно что-то происходит, постоянно меняются позициями, решают какие-то свои мелкие проблемы. Понятно, что возможны сюрпризы и на финальном подиуме, потому что постоянно происходят какие-то перемещения и передвижения», — сказал Кузьмич на видео в соцсетях.
Напомним, в конце сентября стало известно, что российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в «Дакаре». Решение было обусловлено несогласием с требованиями для российских спортсменов, желающих принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.
- 7 января 2023
-
01:03
-
00:01
- 6 января 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:56
-
21:50
-
20:49
-
20:29
-
19:51
-
19:47
-
18:48
-
18:24
-
17:42
-
17:11
-
16:31
-
15:44
-
14:32
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
12:19
-
11:45
-
10:30
-
09:58
-
00:37
- 5 января 2023
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:14
-
20:31
-
19:45
-
18:47
-
17:57
-
17:40
-
16:19