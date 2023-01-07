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Алексей Кузьмич высказался о влиянии отсутствия «КАМАЗ-мастер» на грузовой зачёт «Дакара»

Алексей Кузьмич высказался о влиянии отсутствия «КАМАЗ-мастер» на грузовой зачёт «Дакара»
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Российский штурман Алексей Кузьмич высказался о влиянии отсутствия команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»-2023.

«Что до «КАМАЗа», то это плохо, что ребят здесь нет, потому что сейчас грузовой зачёт такой немного на расслабоне. Постоянно что-то происходит, постоянно меняются позициями, решают какие-то свои мелкие проблемы. Понятно, что возможны сюрпризы и на финальном подиуме, потому что постоянно происходят какие-то перемещения и передвижения», — сказал Кузьмич на видео в соцсетях.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в «Дакаре». Решение было обусловлено несогласием с требованиями для российских спортсменов, желающих принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.

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