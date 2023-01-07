Хаккинен: Риккардо в очень трудной ситуации, его выгнали

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о возможном возвращении Даниэля Риккардо в Формулу-1 в качестве боевого пилота.



«Я ушёл из Формулы-1 в 2001 году. Я был двукратным чемпионом мира и у меня была возможность взять год отдыха. Даниэль, к сожалению, покидает Формулу-1 после того как его выгнали. Если хочешь вернуться после года, то как доказать, что ты прибавил? Как продемонстрировать скорость? Есть молодёжь, можно ли доказать, что ты быстрее?



Мне стоит извиниться, потому что всё это звучит негативно. Риккардо в очень трудной ситуации, но это реальность. Однако, полагаю, его любят в паддоке. Он хороший человек, болельщики его любят. Но, к сожалению, командам вроде «Макларена» нужен победитель. И сравнение с Норрисом тоже вышло неудачным», — приводит слова Хаккинена Top Gear.