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Сайнс-старший — об аварии на «Дакар»-2023: я видел только летящую машину Петеранселя

Сайнс-старший — об аварии на «Дакар»-2023: я видел только летящую машину Петеранселя
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Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший прокомментировал аварию во время прохождения шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2023.

Сайнс попал в аварию на 212-м километре. Сам гонщик и его команда не пострадали, но машина была повреждена. До него в том же месте в аварию попал француз Стефан Петерансель. Его штурман Эдуард Буланже получил травму спины.

«Стефан обогнал нас и я ехал прямо за ним. Очень близко к нему. Но единственное, что я видел — только летящая машина Петеранселя, которая попала в аварию, а потом я полетел следом за ней. Когда мы приземлились, то сломали подвеску, а у их штурмана Эдуарда было что-то с позвоночником», — цитирует Сайнса Marca.

После шести этапов в общем зачёте легковых машин лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия.

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