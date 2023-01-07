Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес», «Макларен» и Формула-1 обратились к Хэмилтону в его день рождения

«Мерседес», «Макларен» и Формула-1 обратились к Хэмилтону в его день рождения
Комментарии

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сегодня, 7 января, празднует свой 38-й день рождения.

«Семикратный чемпион Формулы-1. Рыцарь Королевства и Икона. С днём рождения, Льюис Хэмилтон», — опубликовал поздравление «Мерседес» на своей странице в социальных сетях.

«Поздравляем бывшего пилота «Макларена» Льюиса Хэмилтона с днём рождения», — присоединилась к поздравлениям бывшая команда Льюиса.

«Время вечеринки! С днём рождения, Льюис Хэмилтон», — появилось сообщение в официальном аккаунте Формулы-1.

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

В «Макларене» Хэмилтон выиграл один чемпионат мира, в составе «Мерседеса» у него шесть побед.

В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.

Новость по теме
Экклстоун рассказал, что у «Мерседеса» не хватало денег на подписание Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023