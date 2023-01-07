«Мерседес», «Макларен» и Формула-1 обратились к Хэмилтону в его день рождения

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сегодня, 7 января, празднует свой 38-й день рождения.
«Семикратный чемпион Формулы-1. Рыцарь Королевства и Икона. С днём рождения, Льюис Хэмилтон», — опубликовал поздравление «Мерседес» на своей странице в социальных сетях.
«Поздравляем бывшего пилота «Макларена» Льюиса Хэмилтона с днём рождения», — присоединилась к поздравлениям бывшая команда Льюиса.
«Время вечеринки! С днём рождения, Льюис Хэмилтон», — появилось сообщение в официальном аккаунте Формулы-1.
Льюис Хэмилтон
В «Макларене» Хэмилтон выиграл один чемпионат мира, в составе «Мерседеса» у него шесть побед.
В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.
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