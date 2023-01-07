Стефан Петерансель: я ничего не помню об аварии

Французский гонщик Стефан Петерансель признался, что не помнит, как попал в аварию во время прохождения шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2023.



Петерансель попал в аварию на 212-м километре. Его штурман Эдуард Буланже получил травму позвоночника и был доставлен в больницу.



«Я ничего не помню об аварии. Я не помню, как прыгал через дюну, не помню, как «выключился свет». Когда я очнулся, Эдуарда уже не было в машине, а я лежал перед ней.



Мы шли в довольно высоком темпе, так как смогли догнать Карлоса Сайнса. Мы чувствовали себя неплохо, старались наверстать упущенное и догнать Нассера Аль-Аттию, но, видимо, двигались слишком быстро», — приводит слова Петеранселя Auto Hebdo.



После шести этапов в общем зачёте легковых машин лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия.