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Аль-Раджи выиграл седьмой этап «Дакара» среди легковых машин, Лёб — девятый

Аль-Раджи выиграл седьмой этап «Дакара» среди легковых машин, Лёб — девятый
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В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2023.

В классе легковых машин лучший результат показал представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, вторым стал гонщик из Литвы Вайдотас Зала, замкнул тройку сильнейших Герлен Шишери.

В общем зачёте Нассер Аль-Аттия продолжает уверенно лидировать после семи этапов.

«Дакар»-2023. Внедорожники. Седьмой этап:

1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 3:06:23.
2. Вайдотас Жала (Teltonika) +8:54.
3. Герлен Шишери (Prodrive) +10:15.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +11:21.
5. Брайан Барагванат (Century Racing) +13:19.
6. Хенк Латеган (Toyota) +13:26.
7. Матье Серрадори (Century Racing) +14:03.
8. Пьер Лашом (MD Rallye Sport) +16:05.
9. Себастьен Лёб (Prodrive) +16:19.
10. Гоюй Чжан (BAIC ORV) +16:32.

Общий зачёт после семи этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 27:26:23.
2. Хенк Латеган (Toyota) +1:01:04.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:11:24.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:36:47.
5. Себастьян Лёб (BRX) +1:54:17.
6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:12:30.
7. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:14:40.
8. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:17:26.

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