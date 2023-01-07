Аль-Раджи выиграл седьмой этап «Дакара» среди легковых машин, Лёб — девятый

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе легковых машин лучший результат показал представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, вторым стал гонщик из Литвы Вайдотас Зала, замкнул тройку сильнейших Герлен Шишери.



В общем зачёте Нассер Аль-Аттия продолжает уверенно лидировать после семи этапов.



«Дакар»-2023. Внедорожники. Седьмой этап:



1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 3:06:23.

2. Вайдотас Жала (Teltonika) +8:54.

3. Герлен Шишери (Prodrive) +10:15.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +11:21.

5. Брайан Барагванат (Century Racing) +13:19.

6. Хенк Латеган (Toyota) +13:26.

7. Матье Серрадори (Century Racing) +14:03.

8. Пьер Лашом (MD Rallye Sport) +16:05.

9. Себастьен Лёб (Prodrive) +16:19.

10. Гоюй Чжан (BAIC ORV) +16:32.



Общий зачёт после семи этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 27:26:23.

2. Хенк Латеган (Toyota) +1:01:04.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:11:24.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:36:47.

5. Себастьян Лёб (BRX) +1:54:17.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:12:30.

7. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:14:40.

8. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:17:26.