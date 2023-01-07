Ван Кастерен выиграл седьмой этап «Дакара» в классе грузовиков, Лопрайс — второй

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе грузовых машин его победителем стал нидерландский гонщик Янус ван Кастерен, вторым стал чех Алеш Лопрайс, замкнул тройку лидеров Мартин ван ден Бринк.



Лидером общего зачёта после седьмого этапа стал Алеш Лопрайс.



«Дакар»-2023. Грузовики. Седьмой этап:



1. Янус ван Кастерен (Iveco) 3:35:10.

2. Алеш Лопрайс (Praga) + 3:42.

3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) + 6:19.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) + 6:44.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) + 6:51.

6. Паскаль де Бар (Renault) + 12:09.

7. Мартин Мацик-младший (MM Technology) + 16:16.



Общий зачёт после семи этапов:



1. Алеш Лопрайс (Praga) 32:22:56.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) + 3:00.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) + 22:21.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) + 43:24.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) + 1:52:19.

6. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) + 1:54:26.

7. Мартин Шолтыс (Tatra) + 3:58:54.

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