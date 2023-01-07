Большинство команд по-прежнему против прихода «Андретти» в Формулу-1

Дебют «Андретти» в Формуле-1 остаётся под вопросом, несмотря на их сотрудничество с General Motors, сообщает Reuters.



Как сообщает источник, действующие команды Формулы-1 пока со скепсисом относятся к потенциальному приходу нового соперника. Большая часть команд против расширения чемпионата. При этом, по информации высокопоставленного источника в одной из команд, принятие «Андретти» «крайне маловероятно» даже в свете союза с «Кадиллаком».



Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки». Андретти заявили, что не боятся трудностей и будут продолжать предпринимать попытки, чтобы попасть в Формулу-1. Сейчас в чемпионате мира выступают 10 команд.