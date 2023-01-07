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У «Пантеры Азия» есть договорённость с одним из поставщиков двигателей

У «Пантеры Азия» есть договорённость с одним из поставщиков двигателей
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Руководитель проекта «Пантера» Бенжамен Дюран сообщил, что у них есть предварительная договорённость о поставке двигателей с одним из производителей.

«В настоящий момент у нас состоялась дискуссия почти со всеми в паддоке. У нас есть на бумаге предварительная договорённость с одним из производителей двигателей. Тем не менее мы осторожно подходим к теме выбора силового агрегата, потому что понимаем, что в 2026 году выбор будет из шести производителей.

Сейчас мы ни с кем не связаны контрактом. У нас есть предварительное соглашение с одним из них, но это просто письмо о намерениях. Кроме того, мы ведём переговоры с некоторыми производителями из Азии, которые на каком-то этапе могут прийти в Формулу-1, но я не думаю, что они будут сотрудничать с нами в начале, и определённо они не будут готовы производить двигатель к 2026 году», — приводит слова Бенжамена Дюрана PlanetF1.

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