У «Пантеры Азия» есть договорённость с одним из поставщиков двигателей

Руководитель проекта «Пантера» Бенжамен Дюран сообщил, что у них есть предварительная договорённость о поставке двигателей с одним из производителей.



«В настоящий момент у нас состоялась дискуссия почти со всеми в паддоке. У нас есть на бумаге предварительная договорённость с одним из производителей двигателей. Тем не менее мы осторожно подходим к теме выбора силового агрегата, потому что понимаем, что в 2026 году выбор будет из шести производителей.



Сейчас мы ни с кем не связаны контрактом. У нас есть предварительное соглашение с одним из них, но это просто письмо о намерениях. Кроме того, мы ведём переговоры с некоторыми производителями из Азии, которые на каком-то этапе могут прийти в Формулу-1, но я не думаю, что они будут сотрудничать с нами в начале, и определённо они не будут готовы производить двигатель к 2026 году», — приводит слова Бенжамена Дюрана PlanetF1.