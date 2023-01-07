Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Леклер: я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что он полностью готов к борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

«Борьба за победы меняет твоё мышление. В конце концов, мне нужно делать то же самое, что я делал в прошлом году — пытаться как можно лучше выполнять свою работу и помогать команде делать то же самое. И мало что меняет то, что в 2022 году у нас был абсолютно новый автомобиль.

Я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Я хотел бы, чтобы Льюис и «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» были в равных условиях в борьбе за титул. Это было бы потрясающе. И да, я чувствую, что готов», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

Леклер по итогам сезона-2022 стал вторым в чемпионате.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023