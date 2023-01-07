Леклер: я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что он полностью готов к борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
«Борьба за победы меняет твоё мышление. В конце концов, мне нужно делать то же самое, что я делал в прошлом году — пытаться как можно лучше выполнять свою работу и помогать команде делать то же самое. И мало что меняет то, что в 2022 году у нас был абсолютно новый автомобиль.
Я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Я хотел бы, чтобы Льюис и «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» были в равных условиях в борьбе за титул. Это было бы потрясающе. И да, я чувствую, что готов», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.
Леклер по итогам сезона-2022 стал вторым в чемпионате.
Комментарии
- 7 января 2023
-
19:57
-
19:53
-
18:47
-
18:01
-
17:58
-
16:27
-
15:43
-
14:40
-
14:11
-
13:26
-
12:20
-
11:10
-
10:05
-
01:03
-
00:01
- 6 января 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:56
-
21:50
-
20:49
-
20:29
-
19:51
-
19:47
-
18:48
-
18:24
-
17:42
-
17:11
-
16:31
-
15:44
-
14:32
-
14:01
-
13:36
-
13:26
-
12:19
-
11:45
Партнерский контент