Леклер: я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что он полностью готов к борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.



«Борьба за победы меняет твоё мышление. В конце концов, мне нужно делать то же самое, что я делал в прошлом году — пытаться как можно лучше выполнять свою работу и помогать команде делать то же самое. И мало что меняет то, что в 2022 году у нас был абсолютно новый автомобиль.



Я готов к борьбе за титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Я хотел бы, чтобы Льюис и «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» были в равных условиях в борьбе за титул. Это было бы потрясающе. И да, я чувствую, что готов», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.

Леклер по итогам сезона-2022 стал вторым в чемпионате.