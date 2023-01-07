Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу стал амбассадором модного бренда Dior. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях, выложив снимки с модной фотосессии.
«Счастлив быть амбассадором Dior в Китае», — подписал фотографии Чжоу.
Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24
Гуаньюй Чжоу дебютировал в Формуле-1 в 2022 году в составе «Альфа Ромео». Китаец провёл уверенный сезон, однако набрал всего шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.
В следующем сезоне Чжоу продолжит вместе с Валттери Боттасом выступать в составе «Альфа Ромео». Команда пока не объявила дату презентации новой машины.
График презентаций сезона-2023:
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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