Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу стал амбассадором модного бренда Dior. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях, выложив снимки с модной фотосессии.



«Счастлив быть амбассадором Dior в Китае», — подписал фотографии Чжоу.

Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24

Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24

Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24

Гуаньюй Чжоу дебютировал в Формуле-1 в 2022 году в составе «Альфа Ромео». Китаец провёл уверенный сезон, однако набрал всего шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.



В следующем сезоне Чжоу продолжит вместе с Валттери Боттасом выступать в составе «Альфа Ромео». Команда пока не объявила дату презентации новой машины.



График презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.