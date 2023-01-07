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Уэббер: Пиастри проявил столько лояльности к «Альпин», сколько смог с учётом обстоятельств

Уэббер: Пиастри проявил столько лояльности к «Альпин», сколько смог с учётом обстоятельств
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Бывший гонщик Формулы-1, менеджер новобранца «Макларена» Марк Уэббер вспомнил о ситуации вокруг ухода его подопечного из «Альпин».

«Пиастри был достаточно расслабленным. Забавно, но он проявил столько лояльности к „Альпин“, сколько смог с учётом обстоятельств, потому что он ждал ответов. Он был именно тем, кто проявил наибольшую лояльность. Все остальные заинтересованные стороны и люди оказались менее терпеливыми.

Ситуация с будущим Оскара в „Альпин“ по-прежнему была довольно непонятной, но после этого «Макларен» сообщил, что хочет перемен. Оскар был доступен, и нам пришлось действовать достаточно быстро», — приводит слова Марка Уэббера Speedcafe.

Напомним, в «Альпин» объявили о выступлениях Оскара за команду в 2023 году, но австралиец отказался от этого предложения, что переросло в скандал.

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