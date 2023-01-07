В «Астон Мартин» рассказали о настрое Алонсо довести команду до борьбы с топ-коллективами

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу высказался о новобранце команды Фернандо Алонсо.
«Я пока только знакомлюсь с Алонсо. Могу сказать одно — он очень мотивированный и голодный до борьбы парень, но это видно и со стороны. Я замечаю это и в личных разговорах. Он сфокусирован на хороших выступлениях. Сейчас он видит позитивное будущее с нашей командой, видит путь, по которому мы движемся. Мы рады, что он будет с нами, и он бюудет подталкивать нас вперёд во всех областях.
Его не удовлетворит борьба в средней группе. Он хотел бы сделать шаг вперёд вместе с нами и бросить вызов топ-командам. Думаю, если быть реалистами, то стоит сказать, что о борьбе за титул в 2023 году речь не идёт, это длительный процесс. Но Фернандо реалист, и он готов пройти этот путь с нами. Если мы сможем сражаться с топ-командами в 2024 году, он будет доволен», — приводит слова Маккалоу официальный сайт Формулы-1.
- 7 января 2023
-
22:57
-
21:58
-
21:54
-
20:40
-
20:36
-
19:57
-
19:53
-
18:47
-
18:01
-
17:58
-
16:27
-
15:43
-
14:40
-
14:11
-
13:26
-
12:20
-
11:10
-
10:05
-
01:03
-
00:01
- 6 января 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:56
-
21:50
-
20:49
-
20:29
-
19:51
-
19:47
-
18:48
-
18:24
-
17:42
-
17:11
-
16:31
-
15:44
-
14:32