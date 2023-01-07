В «Астон Мартин» рассказали о настрое Алонсо довести команду до борьбы с топ-коллективами

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу высказался о новобранце команды Фернандо Алонсо.



«Я пока только знакомлюсь с Алонсо. Могу сказать одно — он очень мотивированный и голодный до борьбы парень, но это видно и со стороны. Я замечаю это и в личных разговорах. Он сфокусирован на хороших выступлениях. Сейчас он видит позитивное будущее с нашей командой, видит путь, по которому мы движемся. Мы рады, что он будет с нами, и он бюудет подталкивать нас вперёд во всех областях.



Его не удовлетворит борьба в средней группе. Он хотел бы сделать шаг вперёд вместе с нами и бросить вызов топ-командам. Думаю, если быть реалистами, то стоит сказать, что о борьбе за титул в 2023 году речь не идёт, это длительный процесс. Но Фернандо реалист, и он готов пройти этот путь с нами. Если мы сможем сражаться с топ-командами в 2024 году, он будет доволен», — приводит слова Маккалоу официальный сайт Формулы-1.