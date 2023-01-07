Боттас рассказал о прогрессе Чжоу в дебютном сезоне

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высоко оценил прогресс дебютанта Гуаньюя Чжоу в его первом сезоне в Формуле-1.
«Самая большая сила Чжоу в этом сезоне в том, что он не допустил ни одной ошибки. Для новичка это не гарантировано, это спорт, в котором можно легко перестараться и сделать слишком многое и из-за этого наделать глупых ошибок. Но он хорошо прогрессировал и не торопился. Он смог развиваться шаг за шагом как с точки зрения квалификаций, так и с точки зрения гонок. Его технические знания также росли, он становился всё увереннее в выборе настроек. Было приятно видеть такой хороший прогресс в его исполнении», — приводит слова Валттери Боттаса Autosport.
Гуаньюй Чжоу дебютировал в Формуле-1 в 2022 году в составе «Альфа Ромео». Китаец провёл уверенный сезон, однако набрал всего шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.
В следующем сезоне Чжоу продолжит вместе с Валттери Боттасом выступать в составе «Альфа Ромео».
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