Штайнер: когда ты отстаёшь от всех на два года, нужно время, чтобы войти в колею

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги сезона-2022.



«У нас был сезон взлётов и падений. Но мы смогли вернуть форму как раз перед летним перерывом, а после летнего перерыва у нас было несколько хороших гонок. Скажем так, в сравнении с 2021 годом мы смогли добиться большого прогресса. Но смогли ли мы выжать максимум? Точно нет.



Когда ты отстаёшь от всех на два года, нужно время, чтобы войти в колею. Это странно, после чего приходится заниматься планированием и не допускать ошибок. Но на то, чтобы эти процессы стали естественными, снова требуется время.



Мы хорошо начали, но в итоге потеряли темп. Но можно сказать, что серьёзных ошибок мы не допускали», — приводит слова Штайнера PlanetF1.