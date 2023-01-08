Штайнер: когда ты отстаёшь от всех на два года, нужно время, чтобы войти в колею
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги сезона-2022.
«У нас был сезон взлётов и падений. Но мы смогли вернуть форму как раз перед летним перерывом, а после летнего перерыва у нас было несколько хороших гонок. Скажем так, в сравнении с 2021 годом мы смогли добиться большого прогресса. Но смогли ли мы выжать максимум? Точно нет.
Когда ты отстаёшь от всех на два года, нужно время, чтобы войти в колею. Это странно, после чего приходится заниматься планированием и не допускать ошибок. Но на то, чтобы эти процессы стали естественными, снова требуется время.
Мы хорошо начали, но в итоге потеряли темп. Но можно сказать, что серьёзных ошибок мы не допускали», — приводит слова Штайнера PlanetF1.
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