Бывший спортивный директор «Феррари»: на месте «Ауди» не упускал бы Бинотто

Бывший спортивный директор «Феррари» Чезаре Фьорио рекомендует «Ауди» подписать контракт с Маттиа Бинотто, который был руководителем «Скудерии» в прошедшем сезоне, но с 1 января покинул команду.



«Есть сходство с моим уходом, но в 1991 году всё было сложнее. Соглашение, которого я достиг с Сенной, заблокировали и я решил уйти, раз не смог заполучить одного из сильнейших пилотов.



Что касается Бинотто, то второе место в Кубке конструкторов — хороший результат с учётом предыдущих сезонов. Непросто было добиться такого прогресса. А возросшие рейтинги Формулы-1 связаны в том числе с возвращением «Феррари» на лидирующие позиции. Я бы оставил Бинотто, всегда считал его прекрасным инженером. Не удалось выиграть из-за проблем с надёжностью, плохих стратегий и некоторых ошибок пилотов. Он хороший инженер, но руководить — другая работа. Но на месте тех, кто хочет в Формулу-1, как «Ауди», например, я бы не упускал Бинотто», — приводит слова Фьорио Formula1.it.