Риккардо: штраф больно ударит по «Ред Булл»

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался о том, насколько сильно штраф от ФИА может повлиять на австрийскую команду в новом сезоне Формулы-1.
Напомним, «Ред Булл» был оштрафован за нарушение финансового регламента на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени работы в аэродинамической трубе.
«Нельзя отрицать, что этот штраф больно ударит по команде, потому что в Формуле-1 каждая мелочь имеет значение. Все гонятся даже за последним микродюймом. Так что на этом фоне сокращение времени работы с аэротрубой на десять процентов — серьёзная потеря.
При этом сейчас команда в хорошем положении. У нас уже есть отличная машина, и мы извлекли уроки, полученные в прошедшем сезоне. Если получится выиграть и в новом году, то можно сказать, что мы могли быть лучше ещё на 10%. Этот штраф не назвать незначительной проблемой, но я знаю людей в «Ред Булл». Их это только мотивирует», — сказал Риккардо в подкасте Beyond the Grid.
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