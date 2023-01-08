В «Астон Мартин» уверены, что новый завод поможет команде выйти на новый уровень

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что новая база поможет команде выйти на новый уровень.
Сейчас «Астон Мартин» строит новую базу и планирует снести старое здание в Сильверстоуне. Ожидается, что строительство будет завершено в 2024 году.
«Изменит ли наш новый завод правила игры? Безусловно. Мы будем работать под одной крышей, это упростит коммуникации в команде. Также плюсом будет логистика», — приводит слова Крака Autosport.
«Это изменит ситуацию. Сейчас у нас небольшая фабрика и модульные здания с людьми, которые связаны с проектированием. Нам сложно общаться. Раньше я работал в большом офисе, где мы могли ходить и общаться с другими людьми, а с точки зрения коммуникации это очень важно. И мы будем тратить меньше денег и времени на производство деталей», — добавил технический директор команды Дэн Фэллоуз.
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