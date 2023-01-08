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В «Астон Мартин» уверены, что новый завод поможет команде выйти на новый уровень

В «Астон Мартин» уверены, что новый завод поможет команде выйти на новый уровень
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что новая база поможет команде выйти на новый уровень.

Сейчас «Астон Мартин» строит новую базу и планирует снести старое здание в Сильверстоуне. Ожидается, что строительство будет завершено в 2024 году.

«Изменит ли наш новый завод правила игры? Безусловно. Мы будем работать под одной крышей, это упростит коммуникации в команде. Также плюсом будет логистика», — приводит слова Крака Autosport.

«Это изменит ситуацию. Сейчас у нас небольшая фабрика и модульные здания с людьми, которые связаны с проектированием. Нам сложно общаться. Раньше я работал в большом офисе, где мы могли ходить и общаться с другими людьми, а с точки зрения коммуникации это очень важно. И мы будем тратить меньше денег и времени на производство деталей», — добавил технический директор команды Дэн Фэллоуз.

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