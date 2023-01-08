У штурмана Стефана Петеранселя перелом позвонка, в понедельник его ждёт операция

Штурман французского гонщика Стефана Петеранселя Эдуард Буланже сообщил о том, что будет прооперирован из-за травмы, полученной во время аварии в ходе прохождения шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2023.
Экипаж попал в аварию на 212-м километре, Буланже был сразу доставлен в больницу. На этом же месте в аварию попал Карлос Сайнс-старший, но он отделался лишь повреждениями машины.
«Тяжёлое время для всей команды «Ауди», которая явно не добивается тех результатов, какие заслуживает. У меня сломан позвонок — операция будет в понедельник. Пришло время для восстановления, и я желаю всего наилучшего своей гоночной семье», — написал Буланже на своей странице в социальных сетях.
После семи этапов в зачёте легковых машин лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, представляющий Toyota.
- 8 января 2023
-
14:23
-
13:27
-
12:38
-
11:56
-
11:00
-
10:00
-
00:51
-
00:47
- 7 января 2023
-
23:56
-
23:52
-
22:57
-
21:58
-
21:54
-
20:40
-
20:36
-
19:57
-
19:53
-
18:47
-
18:01
-
17:58
-
16:27
-
15:43
-
14:40
-
14:11
-
13:26
-
12:20
-
11:10
-
10:05
-
01:03
-
00:01
- 6 января 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:56
-
21:50
-
20:49