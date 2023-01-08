У штурмана Стефана Петеранселя перелом позвонка, в понедельник его ждёт операция

Штурман французского гонщика Стефана Петеранселя Эдуард Буланже сообщил о том, что будет прооперирован из-за травмы, полученной во время аварии в ходе прохождения шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2023.



Экипаж попал в аварию на 212-м километре, Буланже был сразу доставлен в больницу. На этом же месте в аварию попал Карлос Сайнс-старший, но он отделался лишь повреждениями машины.



«Тяжёлое время для всей команды «Ауди», которая явно не добивается тех результатов, какие заслуживает. У меня сломан позвонок — операция будет в понедельник. Пришло время для восстановления, и я желаю всего наилучшего своей гоночной семье», — написал Буланже на своей странице в социальных сетях.



После семи этапов в зачёте легковых машин лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, представляющий Toyota.

Новость по теме Стефан Петерансель: я ничего не помню об аварии