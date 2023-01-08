Хэмилтон: «Макларен» и «Альпин» могут присоединиться к борьбе за чемпионство

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал две команды, которые могут присоединиться к борьбе за чемпионский титул.
«Хочется думать, что с «Ред Булл» будем сражаться мы и сможем одержать победу. Я верю в это. И надеюсь на то, что «Феррари» тоже будет сильной командой в ближайшие годы. Сезон-2022 для неё получился трудным, но были хорошие признаки, а это здорово. Надеюсь, минимум три команды будут бороться за титул. А может и больше. Почему бы «Макларену» не присоединиться к борьбе? Или «Альпин», которая прекрасно выступает. Так что увидим», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.
В прошлом сезоне чемпионом стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера и своего напарника Серхио Переса.
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