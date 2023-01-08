Глава ФИА: удивлён негативной реакцией на новости об «Андретти» и «Кадиллаке»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем недоволен отношением к возможному появлению новой команды в Формуле-1.



«Удивляет, что есть негативная реакция на новости о «Кадиллаке» и «Андретти». В прошедшие годы ФИА принимала заявки от успешных организаций, которые были меньше этих. Мы должны поощрять потенциальных участников, которые представляют таких производителей, как General Motors, и таких гонщиков, как Андретти. Интерес от новых команд добавляет многообразия и может поспособствовать привлекательности Формулы-1», — написал бен Сулайем на своей странице в одной из социальных сетей.



Ранее Мохаммед бен Сулайем заявлял, что приветствует союз «Андретти» с General Motors.