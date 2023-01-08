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Мартин Мацик-младший стал победителем восьмого этапа «Дакара» в классе грузовиков

Мартин Мацик-младший стал победителем восьмого этапа «Дакара» в классе грузовиков
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В Саудовской Аравии проходит восьмой этап ралли-марафона «Дакар» – 2023.

Победителем в зачёте грузовиков стал чешский гонщик Мартин Мацик-младший, второй результат показал Митчел ван ден Бринк. Замкнул тройку лучших лидер общего зачёта Алеш Лопрайс.

«Дакар»-2023. Грузовики. Восьмой этап:

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 4:04.28.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.59.
3. Алеш Лопрайс (Praga) +3.34.
4. Паскаль де Бар (Renault) +7.48.
5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +17.51.
6. Янус ван Кастерен (Iveco) +19.26.
7. Кес Колен (Iveco) +26.28.
8. Мартин Шолтыс (Tatra) +27.50.
9. Терухито Сугавара +33.58.
10. Ярослав Вальтр (Tatra) +34.37.

Общий зачёт после восьмого этапа:

1. Алеш Лопрайс (Praga) — 36:10:58.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +16:17.
3. Янус ван Кастерен (Iveco) +38:03.
4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +38:50.
5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +1:51:51.
6. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:40:02.

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