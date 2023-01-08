Мартин Мацик-младший стал победителем восьмого этапа «Дакара» в классе грузовиков

В Саудовской Аравии проходит восьмой этап ралли-марафона «Дакар» – 2023.



Победителем в зачёте грузовиков стал чешский гонщик Мартин Мацик-младший, второй результат показал Митчел ван ден Бринк. Замкнул тройку лучших лидер общего зачёта Алеш Лопрайс.



«Дакар»-2023. Грузовики. Восьмой этап:



1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) — 4:04.28.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.59.

3. Алеш Лопрайс (Praga) +3.34.

4. Паскаль де Бар (Renault) +7.48.

5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +17.51.

6. Янус ван Кастерен (Iveco) +19.26.

7. Кес Колен (Iveco) +26.28.

8. Мартин Шолтыс (Tatra) +27.50.

9. Терухито Сугавара +33.58.

10. Ярослав Вальтр (Tatra) +34.37.



Общий зачёт после восьмого этапа:



1. Алеш Лопрайс (Praga) — 36:10:58.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +16:17.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +38:03.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +38:50.

5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +1:51:51.

6. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:40:02.