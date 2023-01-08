Албон рассказал, какую работу «Уильямс» должен провести зимой для улучшения болида

Пилот «Уильямса» Александр Албон назвал главную цель команды на межсезонье, которая поможет улучшить болид к следующему сезону.

«Машина может быть намного быстрее при правильном балансе. Мне кажется, что в данный момент мы ограничены в производительности только из-за того, как мы связаны в некоторых местах. Некоторые трассы действительно подчёркивают наши недостатки, например, в Бразилии или Мексике.

Но я точно знаю, что нам нужно сделать с машиной. Сделать это будет очень сложно. На заводе есть много различных отделов, которые мы должны объединить и направить в нужное русло. И это будет целью на зиму», — приводит слова Албона Autosport.

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