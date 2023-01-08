Хэмилтон назвал условие, при котором пилот Формулы-1 должен завершать карьеру

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» британский ветеран Льюис Хэмилтон высказался об условии, при котором гонщики серии должны завершать карьеру.
«Я считаю, что каждый год вы должны спрашивать себя, а готовы ли вы отдать столько же, если не больше, как и в начале пути. Готовы ли вы отдать всё своё время на подготовку, тренировки и работу с командой?
Если наступит момент, когда я поплыву по течению, тогда для меня здесь не останется места, я перестану заслуживать его. И в таком случае я должен буду уйти. Итак, я задаю себе вопрос, а хочу ли я этого, и ответ – да», – приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.
Ранее в интервью Хэмилтон объяснил, почему сохраняет надежду на хорошее выступление в предстоящем сезоне.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города
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