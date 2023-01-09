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Хорнер: Ньюи — дирижёр технического оркестра «Ред Булл». Он вдохновляет всю команду

Хорнер: Ньюи — дирижёр технического оркестра «Ред Булл». Он вдохновляет всю команду
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу конструктора австрийской команды Эдриана Ньюи.

«Он был дирижером технического оркестра все эти годы, но он по-прежнему очень практичен. Он работает не так, как, возможно, другие технические руководители. Он все еще сидит за своей чертежной доской, наверное, это единственная чертежная доска в Формуле 1. Он очень сильно вдохновляет всю команду. Мне пришлось долго спорить с Роном Деннисом, чтобы вырвать его из «Макларена», — приводит слова Хорнера GPblog.

Ранее Хорнер признался, что получает удовольствия от выполнения своих профессиональных обязанностей.

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