Хорнер: Ньюи — дирижёр технического оркестра «Ред Булл». Он вдохновляет всю команду
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу конструктора австрийской команды Эдриана Ньюи.
«Он был дирижером технического оркестра все эти годы, но он по-прежнему очень практичен. Он работает не так, как, возможно, другие технические руководители. Он все еще сидит за своей чертежной доской, наверное, это единственная чертежная доска в Формуле 1. Он очень сильно вдохновляет всю команду. Мне пришлось долго спорить с Роном Деннисом, чтобы вырвать его из «Макларена», — приводит слова Хорнера GPblog.
Ранее Хорнер признался, что получает удовольствия от выполнения своих профессиональных обязанностей.
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