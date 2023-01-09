«Есть решения, которые можно было бы принять по-другому». Уэббер – о поступке Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением об игнорировании пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном командных приказов на Гран-при Бразилии. Тогда Макса попросили пропустить товарища по команде Серхио Переса, но он отказался.



«Оглядываясь назад, понимаешь, что есть решения, которые можно было бы принять по-другому. И сделать это таким образом, чтобы лучше было и команде, и гонщику. Но никто не может нажать на кнопку паузы в середине гонки. Они обсудили эту ситуацию после заезда. Пытаться поговорить с пилотом в шлеме на последних кругах гонки, чтобы попытаться получить полную картину происходящего, не всегда легко. СМИ тоже не всегда должны быть в курсе. Есть некоторые вещи, которые должны оставаться внутри команды», — приводит слова Уэббера GPFans.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: