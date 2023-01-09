Crash.net представил 4 кандидатов на роль девелопмент-драйвера «Ауди». Квят в списке

Издание Crash.net представило список кандидатов на роль девелопмент-драйвера после прихода в Формулу-1 в 2026 году. Ранее исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер говорил, что команда будет ориентироваться на опытных гонщиков. По версии Crash.net, немецкий бренд обратит внимание на таких пилотов, как Себастьян Феттель, Роберт Кубица, Антонио Джовинацци и россиянин Даниил Квят.

«Россиянин в 2021 году выступал в качестве резервного пилота в «Альпин», прежде чем участвовать в гонках в NASCAR. Квяту всего 28 лет, и он является самым молодым кандидатом в нашем шорт-листе из четырёх человек. При этом у него богатый опыт в Формуле-1», — говорится в представлении Квята.

Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу: