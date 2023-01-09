Себастьян Феттель продаёт авто за € 250 000. Фото

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель принял решение продать свой автомобиль Nissan GT-R Black Edition. В объявлении говорится, что его цена составляет € 250 000.

«Автомобиль был собран для швейцарского рынка в июле 2012 года и доставлен Себастьяну Феттелю, одному из самых успешных гонщиков Формулы-1 всех времён. Себастьян всё время держал GTR в частной коллекции, но не пользовался им, поэтому пробег этого Nissan GTR по-прежнему составляет всего 150 километров. Визуально и технически это абсолютно новый автомобиль, который представляет собой уникальную возможность для коллекционеров, особенно благодаря истории владельца», — говорится в описании.

Фото: https://twitter.com/startonpole

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