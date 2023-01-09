«Феррари» лишилась крупного спонсора из-за проблем, спровоцированных партнёром «Мерседеса»

«Феррари» не будет продолжать сотрудничество с крипто-компанией Velas по инициативе последней. Об этом информирует London Insider.



Сообщается, что Velas в последнее время испытывает серьёзные трудности из-за нестабильной ситуации на рынке криптовалют. По этой причине, говорится в источнике, Velas искала любой предлог, чтобы выйти из своих финансовых обязательств перед «Феррари».



Во многом на кризис на рынке криптовалюты повлияло банкротсво биржи FTX, которая была одним из основных партнёров «Мерседеса». Сообщалось, что за размещение своего логотипа на заднем антикрыле гоночных болидов «Феррари» Velas ежегодно платил ей $30 млн.

Российский пилот Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: