Льюис Хэмилтон отправился в Антарктику. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон провёл свой 38-й день рождения в Антарктике. Об этом рассказал канадский фотограф Пол Никлен, разместив соответствующий пост в соцсетях.



«С днём рождения, Льюис. Какая же привилегия – провести с тобой время в Антарктике», — писал Никлен.

Фото: Из личного архива Пола Никлена

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Впервые в карьере Льюис не выиграл ни одной гонки за год. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: