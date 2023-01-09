«Феррари» и ФИА прояснили спорные вопросы по моторному регламенту 2026 года

«Феррари» и ФИА обсудили спорные вопросы по поводу моторного регламента 2026 года. Итальянская команда не видит особых проблем на горизонте. Об этом сообщает Formula1a.uno.

Напомним, ранее «Феррари» была недовольна тем фактом, что «Ред Булл» считается новым поставщиком силовых установок, хотя по факту использует интеллектуальную собственность «Хонды».

Некоторые вопросы ещё должны быть решены на следующих встречах, где итальянский производитель будет присутствовать с новым человеком вместо Маттиа Бинотто, однако главные разногласия уже были решены.

Напомним, ранее представителей команды Формулы-1 «Феррари» не допустили на встречу между производителями силовых установок, на которой обсуждался переход на новые двигатели к сезону-2026. Итальянской команде было запрещено участвовать в недавней встрече поставщиков силовых установок Формулы-1, поскольку они не успели официально объявить о своём намерении участвовать в поставке двигателей к 2026 году.