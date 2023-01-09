Маттиа Бинотто проведёт один год в «отпуске по уходу за садом»

Маттиа Бинотто, покинувший пост руководителя «Феррари», проведёт следующий год в отпуске, «ухаживая за садом». Об этом информирует Formu1a.uno.



Сообщается, что «отпуск» продлится 12 месяцев. Всё это время Маттиа будет получать от «Скудерии» компенсацию. Таким образом, в этот период он не устроится на работу в какой-либо другой команде Формулы-1.



Напомним, ранее сообщалось, что решение Бинотто покинуть «Феррари» объяснялось недоверием к нему со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем итальянской команды стал Фредерик Вассёр.

«Феррари» показала, как Шарль Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Ранее бывший спортивный директор «Феррари» Чезаре Фьорио порекомендовал «Ауди» подписать контракт с Бинотто.