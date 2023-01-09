Стало известно, почему крупный спонсор разорвал контракт с «Феррари» всего через 1 сезон
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» прекратила сотрудничество с компанией Qualcomm по инициативе последней. Как информирует Formu1a.uno, Qualcomm не понравилось, что для дорожных автомобилей «Скудерия» выбрала другого партнёра, который к тому же является их конкурентом. По сведениям источника, новых спонсоров «Феррари» объявит в ближайшее время.
Напомним, помимо Qualcomm, «Феррари» прекратила сотрудничество с криптокомпанией Velas. Сообщалось, что инициатором прекращения кооперации также выступала не «Феррари», а Velas. Поводом для этого послужили серьёзные трудности из-за нестабильной ситуации на рынке криптовалют.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Карлоса Сайнса с днем рождения:
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