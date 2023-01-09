Штайнер отреагировал на мнение, что «Хаас» — это вторая команда «Феррари»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу популярного мнения о том, что американская команда является второй командой «Феррари».
«Давайте дальше, мы это уже слышали. Заезженная пластинка. Меня это совершенно не волнует. В 2016 году, когда мы присоединились к Ф-1, ограничения расходов не было и бюджет был гораздо меньше, чем у любой другой команды. Но сейчас, даже по сравнению с другими, мы очень конкурентоспособны в финансовом плане — даже не конкурентоспособны, а равны», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.
Напомним, что в 2023-м «Хаас» заполучил нового титульного спонсора – MoneyGram.
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