Штайнер отреагировал на мнение, что «Хаас» — это вторая команда «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу популярного мнения о том, что американская команда является второй командой «Феррари».

«Давайте дальше, мы это уже слышали. Заезженная пластинка. Меня это совершенно не волнует. В 2016 году, когда мы присоединились к Ф-1, ограничения расходов не было и бюджет был гораздо меньше, чем у любой другой команды. Но сейчас, даже по сравнению с другими, мы очень конкурентоспособны в финансовом плане — даже не конкурентоспособны, а равны», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Напомним, что в 2023-м «Хаас» заполучил нового титульного спонсора – MoneyGram.