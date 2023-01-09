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Карлос Сайнс прокомментировал штраф за превышение скорости на восьмом СУ «Дакара»-2023

Карлос Сайнс прокомментировал штраф за превышение скорости на восьмом СУ «Дакара»-2023
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Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал причину штрафа на восьмом этапе «Дакара». Напомним, испанец выиграл спецучасток, однако получил штраф в 30 минут за превышение скорости на 40 км/ч.

«Я остался очень доволен спецучастком. То, что произошло, было полной ерундой, из-за которой я не выиграл даже двух секунд. Это была ошибка, но в целом у нас хороший темп. Я доволен днём, спецучасток прошёл без проблем, не считая GPS, но мы смогли показать темп, и это главное.

Думаю, у нас возникла проблема с GPS. Был момент, где мы должны были достичь скорости в 30 км/ч, и если превысить её, то будет наказание. Каждые полторы секунды должен быть импульс GPS, у нас был только один, но он показал очень высокую скорость», — цитирует Сайнса Marca.

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