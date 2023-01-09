Франко Колапинто присоединился к гоночной академии «Уильямса»

Аргентинский гонщик Франко Колапинто стал пилотом гоночной академии «Уильямса» и объявил, что проведёт следующий сезон в Формуле-3 в команде «МП Моторспорт».



«Для меня большая честь присоединиться к «Уильямсу» в качестве гонщика академии. Это одна из самых успешных команд в истории Формулы-1, и я с нетерпением жду возможности пойти по стопам моего соотечественника Карлоса Ройтеманна. Это невероятная возможность, за которую я всегда буду благодарен. Спасибо всем в «Уильямсе», что доверились мне.



Также я рад объявить, что буду выступать в «МП Моторспорт» в следующем сезоне Формулы-3. Мне понравилось выступать с этой командой в Еврокубке Формулы-Рено и ФРЕКА, вместе мы добились отличных результатов. Мой первый сезон в Формуле-3 был посвящён обучению, так что я сделаю всё возможное и использую полученные знания, чтобы стремиться к титулу в предстоящем чемпионате», — приводит слова Франко Колапинто пресс-служба «Уильямса».