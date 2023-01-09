Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске. Видео

Пилот «Феррарпи» Шарль Леклер опубликовал новое видео в своих социальных сетях. В ролике можно увидеть, как Шарль проводит свой отпуск в межсезонье — он занимается климбингом в заснеженных горах.

Напомним, по итогам сезона-2022 Шарль Леклер занял второе место в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.



Напомним, презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.



Напомним, предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.



График презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.