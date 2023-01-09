Бывший менеджер Переса рассказал, чего не хватает Серхио для завоевания титула

Адриан Фернандес, бывший менеджер Серхио Переса, высказался о том, чего не хватает мексиканцу для завоевания титула.
«Серхио выступает хорошо. Единственная проблема в том, что его напарник — Макс Ферстаппен. Перес — великолепный и опытный пилот. Но ему нужно разобраться, откуда берётся такая разница с Максом.
Конечно, Макс дольше выступает в «Ред Булл», а команда выстроена вокруг него. Учитывая это, Перес наверняка делает то, чего хочет команда. Но ему нужно прибавлять. Он и сам это должен понимать. «Ред Булл» в прошлом сезоне был невероятно сильным, но в следующем конкуренция обострится и для команды станет ещё важнее, чтобы оба гонщика ехали среди лидеров.
Макс на другом уровне. Он пилот вроде Сенны, Шумахера или Хэмилтона. Я верю в возможности Серхио, но, чтобы достичь такой планки, ему нужен большой шаг вперёд. Речь о работе с настройками, инженерами и, главное, о стабильности. Хорошо выиграть гонку, но, чтобы выиграть титул, нужно быть быстрым весь сезон. Именно стабильность делает чемпионов чемпионами», — приводит слова Фернандеса Motorsport.
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