В Формуле-1 могут запретить ребрендинг двигателей из-за «Андретти» и General Motors

Команды Формулы-1 недовольны попытками «Андретти» и General Motors попасть в «Королевские гонки», сообщает Autosport.



В частности, по информации источника, в паддоке недовольны тем уровнем партнёрства, которое, похоже, будет между этими двумя брендами — в отличие от «Ауди», General Motors не намеревается заниматься производством собственных двигателей, а будет лишь спонсором, который брендирует моторы другого автопроизводителя под свои.



Как информирует источник, сейчас обсуждается возможность изменения правил, чтобы ограничить ребрендинг силовых установок.



Сообщается, что автомобильные компании не хотят давать своим конкурентам возможность получать аналогичную рекламную отдачу, при этом не вкладывая средства в разработку моторов Формулы-1.



Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки». Андретти заявили, что не боятся трудностей и будут продолжать предпринимать попытки, чтобы попасть в Формулу-1. Сейчас в чемпионате мира выступают 10 команд.