Фредерик Вассёр провёл первое собрание в качестве руководителя «Феррари». Фото

Команда Формулы-1 «Феррари» сообщила, что Фредерик Вассёр провёл первое собрание в качестве руководителя команды. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях команды.



«Первый день работы в Маранелло. Добро пожаловать, Фред», — подписали фото в пресс-службе команды.



Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.



Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.

По итогам минувшего сезона «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.