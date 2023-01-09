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Фредерик Вассёр провёл первое собрание в качестве руководителя «Феррари». Фото

Фредерик Вассёр провёл первое собрание в качестве руководителя «Феррари». Фото
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Команда Формулы-1 «Феррари» сообщила, что Фредерик Вассёр провёл первое собрание в качестве руководителя команды. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях команды.

«Первый день работы в Маранелло. Добро пожаловать, Фред», — подписали фото в пресс-службе команды.

Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.

Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.

По итогам минувшего сезона «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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