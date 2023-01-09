Только одна команда Формулы-1 поддерживает заявку «Андретти» и General Motors

Все команды, кроме одной, заявили, что не поддержат заявку «Андретти» в Формулу-1, сообщает издание The Race.



Как информирует источник, совместную заявку «Андретти» и General Motors поддерживает только один коллектив — речь идёт об «Альпин», у которой есть свой интерес, поскольку именно «Рено», как ожидается, будет поставлять двигатели этому коллективу.



Ранее сообщалось, что в паддоке недовольны тем уровнем партнёрства, которое, похоже, будет между этими двумя брендами — в отличие от «Ауди», General Motors не намеревается заниматься производством собственных двигателей, а будет лишь спонсором, который брендирует моторы другого автопроизводителя под свои.



Сообщалось, что команды обсуждают возможность изменения правил, чтобы ограничить ребрендинг силовых установок.