Только одна команда Формулы-1 поддерживает заявку «Андретти» и General Motors

Все команды, кроме одной, заявили, что не поддержат заявку «Андретти» в Формулу-1, сообщает издание The Race.
Как информирует источник, совместную заявку «Андретти» и General Motors поддерживает только один коллектив — речь идёт об «Альпин», у которой есть свой интерес, поскольку именно «Рено», как ожидается, будет поставлять двигатели этому коллективу.
Ранее сообщалось, что в паддоке недовольны тем уровнем партнёрства, которое, похоже, будет между этими двумя брендами — в отличие от «Ауди», General Motors не намеревается заниматься производством собственных двигателей, а будет лишь спонсором, который брендирует моторы другого автопроизводителя под свои.
Сообщалось, что команды обсуждают возможность изменения правил, чтобы ограничить ребрендинг силовых установок.
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