Норрис остался недоволен работой машины 2022 года

Пилот «Макларена» Ландо Норрис остался недоволен пилотажем машины 2022 года.



«Пилотаж болида в 2022 году был более неприятным, чем с предыдущей машиной. Я бы не мог сказать, что я получал удовольствие от машины, как от предыдущих, — речь о комфортном пилотировании, работе с поребриками, линиями и прочим. Сейчас у нас больше ограничений.



Даже в настройках стало больше ограничений. Нужно просто опустить машину как можно ниже и сделать ее максимально жёсткой, после чего «смягчить», если подвеска реагирует слишком жёстко. Это происходит из уикенда в уикенд, в то время как в прошлом было больше опций для изменений и мы могли находить разные решения. В этом году так играться не выходит. Есть больше серьёзных вызовов, чем хороших вариантов настройки», — приводит слова Норриса RacingNews365.